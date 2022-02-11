Шелехова (Другова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1934
Дата смерти11.02.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Отец: Другов Василий
Рождение ребёнка
28.10.1956
Сын: Шелехов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Шелехов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелехов Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Екатеринбург, ул.Военная, д,4, кв.49
Смерть
11.02.2022