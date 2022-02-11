Шелехова (Другова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелехова (Другова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Полдневая, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

07.11.1934

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: Другов Василий

Мать: не указана

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1956

Сын: Шелехов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Шелехов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелехов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Шелехов Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелехов Алексей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
г.Екатеринбург, ул.Военная, д,4, кв.49
Смерть
11.02.2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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