Батарцева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1895
Сын: Батарцев Кирьян Федорович
Отец ребёнка: Батарцев Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батарцев Демьян Фёдорович
Отец ребёнка: Батарцев Федор Степанович
Смерть
Неизвестно