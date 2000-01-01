Батарцева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарцева Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1895

Сын: Батарцев Кирьян Федорович

Отец ребёнка: Батарцев Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батарцев Демьян Фёдорович

Отец ребёнка: Батарцев Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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