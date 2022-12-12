Корсак Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти23.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Корсак Клавдия Пименовна
Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1959