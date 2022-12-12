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Корсак Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

23.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корсак Виктор Пименович

Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Корсак Петр Пименович

Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Корсак Леонид Пименович

Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корсак Клавдия Пименовна

Отец ребёнка: Корсак Пимен Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсак Пимен Егорович

Смерть
23.01.1959
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