Терлецкий Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкий Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.2014

Сын: Терлецкий Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Терлецкая Алина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.05.2018

Дочь: Терлецкая Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Терлецкая Алина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлецкая Алина Сергеевна

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