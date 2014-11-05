Терлецкий Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2014
Сын: Терлецкий Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Терлецкая Алина Сергеевна
Рождение ребёнка
10.05.2018
Дочь: Терлецкая Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Терлецкая Алина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно