Косихина (Волкова) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косихина (Волкова) Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897 ст.

Отец: Волков Семён Семёнович

Мать: Волкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.12.1918

Дочь: Косихина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Косихин Григорий Игнатьевич

Русская Беденьга, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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