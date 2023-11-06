Косихина (Волкова) Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897 ст.
Отец: Волков Семён Семёнович
Мать: Волкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.12.1918
Дочь: Косихина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Косихин Григорий Игнатьевич
Русская Беденьга, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно