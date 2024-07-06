Потапов Тарасий Ануфриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапов Тарасий Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Ануфрий

Мать: Потапова Мария (Марья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Астахей Тарасович

Мать ребёнка: Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна

Рождение ребёнка
30.10.1925

Дочь: Головатая (Потапова) Зинаида Тарасовна

Мать ребёнка: Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна

Смерть
1959

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