Потапов Тарасий Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Ануфрий
Мать: Потапова Мария (Марья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Астахей Тарасович
Мать ребёнка: Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1925
Дочь: Головатая (Потапова) Зинаида Тарасовна
Мать ребёнка: Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна
Смерть
1959