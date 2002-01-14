(Шармар) Прасковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1919
Дата смерти14.01.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1919
Отец: Шармар Прокопий Степанович
Мать: Шармар Татьяна Миновна
Рождение ребёнка
25.12.1947
Рождение ребёнка
19.04.1951
Рождение ребёнка
15.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2002