(Шармар) Прасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шармар) Прасковья Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1919

Дата смерти

14.01.2002

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1919

Отец: Шармар Прокопий Степанович

Мать: Шармар Татьяна Миновна

Рождение ребёнка
25.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
19.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
15.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Иван Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Иван Иосифович

Смерть
14.01.2002
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