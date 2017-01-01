Ковтун Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1917

Дочь: Овчарова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ковтун Иван Кузьмич

с Кривоносово Россошанского района Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтун Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ковтун Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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