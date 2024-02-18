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Конькова Екатерина

Место рождения

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Сын: Коньков Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.1946

Сын: Коньков Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.08.1968
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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