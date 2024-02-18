Конькова Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конькова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Коньков Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1946
Сын: Коньков Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.08.1968
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область