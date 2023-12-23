Десятов Геннадий Перфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятов Геннадий Перфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Десятов Перфил Романович

Мать: Десятова Валентина Михайловна?????

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