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Десятов Геннадий Перфилович
Десятов Геннадий Перфилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Мужской
Отец
Десятов Перфил Романович
1912 г.р.
Мать
Десятова (Климова) Валентина Михайловна?????
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Десятов Перфил Романович
Мать:
Десятова Валентина Михайловна?????
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