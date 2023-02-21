Иванов Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Ефим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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