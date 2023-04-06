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Бабин Тимофей Петров

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Бабин Петр (Емельянов)

Мать: Бабина Стефанида Лаврентьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бабин Савва Тимофеев

Мать ребёнка: Бабина Сиклитикия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Вера Тимофеева

Мать ребёнка: Бабина Сиклитикия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Бабина Сиклитикия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Сиклитикия

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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