Бабин Тимофей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бабин Савва Тимофеев
Мать ребёнка: Бабина Сиклитикия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Вера Тимофеева
Мать ребёнка: Бабина Сиклитикия
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Бабина Сиклитикия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Сиклитикия
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834