Праводелова (-) Евдокия (Авдотья) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праводелова (-) Евдокия (Авдотья) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Муж: Праводелов Емельян Степанович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1882

Сын: Праводелов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Праводелов Емельян Степанович

д.Жуково, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1885 ст.

Сын: Праводелов Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Праводелов Емельян Степанович

Смерть
Неизвестно
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