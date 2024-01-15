Праводелова (-) Евдокия (Авдотья) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1882
Сын: Праводелов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Праводелов Емельян Степанович
д.Жуково, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1885 ст.
Сын: Праводелов Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Праводелов Емельян Степанович
Смерть
Неизвестно