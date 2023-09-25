Скородумов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

19.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: ?

Мать: Мария Семёновна

Смерть
19.06.1917
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