Ильина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1876 ст.
Восприемники Отставного солдата Якова Семеновича Шишкина сын Симеон и Иркутская горно-чиновническая вдова Агриппина Александровна Андреевская Фонд №50 опись №9 дело №1070 стр 6
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.
Сын: Калугин Иван (Иоанн) Константинович
Отец ребёнка: Калугин Константин Прокопьевич
ГАИО Фонд №50 опись №9 дело №1099 стр 21 Восприемники Биликтуйского села крестьянин Тимофей Александрович Ильин и крестьянская жена того же села Анна Евфремова Ильина
Смерть
Неизвестно