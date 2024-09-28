Ильина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1876 ст.

Отец: Ильин Александр Прокопьевич

Мать: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Восприемники Отставного солдата Якова Семеновича Шишкина сын Симеон и Иркутская горно-чиновническая вдова Агриппина Александровна Андреевская Фонд №50 опись №9 дело №1070 стр 6
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Константин Прокопьевич

Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.

Сын: Калугин Иван (Иоанн) Константинович

Отец ребёнка: Калугин Константин Прокопьевич

ГАИО Фонд №50 опись №9 дело №1099 стр 21 Восприемники Биликтуйского села крестьянин Тимофей Александрович Ильин и крестьянская жена того же села Анна Евфремова Ильина
Смерть
Неизвестно

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