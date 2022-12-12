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Попов Никанор

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Место рождения

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Между 1835 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1836

Отец: Попов Дмитрий

Мать: Попова Матрена Федорова

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Попов Петр

Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Дочь: Попова Степанида

Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Черникова Марина

Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Протасий

Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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