Попов Никанор
Место рождения
Дата рожденияМежду 1835 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1836
Отец: Попов Дмитрий
Мать: Попова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Сын: Попов Петр
Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Дочь: Попова Степанида
Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Черникова Марина
Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Протасий
Мать ребёнка: Попова Февронья Сергеева
Смерть
Неизвестно