Победимов (Неизвестно) Ксения Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов (Неизвестно) Ксения Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Победимов Павла Пелагеевна

Отец ребёнка: Победимов Пелагей Кузьмич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Победимов Пелагей Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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