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Мазаник Герасим Тарасов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мазаник Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807

Дочь: Прищепчик Марута Герасимова

Мать ребёнка: Мазанник Парасковья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Рудая Марута Герасимова

Мать ребёнка: Мазанник Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1843
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