Мазаник Герасим Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мазаник Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807
Дочь: Прищепчик Марута Герасимова
Мать ребёнка: Мазанник Парасковья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Рудая Марута Герасимова
Мать ребёнка: Мазанник Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1843