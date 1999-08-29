Иванов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Сергеевич

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

29.08.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1977 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1999

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иванова (Ильина) Ирина Ивановна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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