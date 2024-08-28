Богнер (Глок) Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1807
Дочь: (Bogner Бухнер) София
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
15.01.1810
Сын: Бухнер Якоб
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Смерть
Неизвестно