Богнер (Глок) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогнер (Глок) Барбара

Богнер (Глок) Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
12.07.1807

Дочь: (Bogner Бухнер) София

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
15.01.1810

Сын: Бухнер Якоб

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.