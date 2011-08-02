Долинин Анатолий ВАсильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1948
Дата смерти02.08.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1948
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Долиниа Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Долинина Тамара
г. Архангельск
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Долинина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Долинина Тамара
г. Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долинина Тамара
Смерть
02.08.2011