Долинин Анатолий ВАсильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолинин Анатолий ВАсильевич

Долинин Анатолий ВАсильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1948

Дата смерти

02.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1948

Отец: Долинин Василий Яковлевич

Мать: Долинина Александра Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Долиниа Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Долинина Тамара

г. Архангельск
Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Долинина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Долинина Тамара

г. Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинина Тамара

Смерть
02.08.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close