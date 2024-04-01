Демидов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти22.01.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Демидов Фёдор Иванович
Мать: Демидова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Иванович
Мать ребёнка: Демидова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева (Демидова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демидова) Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демидова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демидова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Елена
Смерть
22.01.1942
Причина смерти: На войне