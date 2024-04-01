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Демидов Иван Фёдорович

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

22.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Демидов Фёдор Иванович

Мать: Демидова Анастасия

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр Иванович

Мать ребёнка: Демидова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева (Демидова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демидова) Неизвестно

Мать ребёнка: Демидова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демидова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демидова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Елена

Смерть
22.01.1942
Причина смерти: На войне

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