Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пирогов Герасим Стефанович

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: Пирогова Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Матрена Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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