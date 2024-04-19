Волкова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Волков Федор Акимович
Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Волкова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Акимович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Волков Федор Акимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Волков Федор Акимович
Смерть
До 1850