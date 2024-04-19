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Волкова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Волков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Акимович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Волкова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Акимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Волков Максим Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Акимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Волков Василий Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Акимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1850
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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