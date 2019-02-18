Замотаева Людмила Федоровна
Место рожденияБМ АССР, Баунтовский аймаг, п.МОК (Многообещающая коса)
Дата рождения16.09.1938
Дата смерти18.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1938
Отец: не указан
Мать: Шамардина Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
25.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замотаев Михаил Федорович
Смерть
18.02.2019