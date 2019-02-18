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Замотаева Людмила Федоровна

Место рождения

БМ АССР, Баунтовский аймаг, п.МОК (Многообещающая коса)

Дата рождения

16.09.1938

Дата смерти

18.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1938

Отец: не указан

Мать: Шамардина Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
25.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замотаев Михаил Федорович

Смерть
18.02.2019

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