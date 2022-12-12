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Лавренов Илларион Ананьевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.06.1911 ст.

Дата смерти

19.10.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1911 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Илларион родился в паре близнецов. Сестра-близнец- Евдокия. Умерла на следующий день
Крещение
04.06.1911 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники из деревни Слутка: Михаил Алексеевич Лавренов и крестьянская жена Евдокия Захарьевна Железкина
Крещение
04.06.1911 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники из деревни Слутка: Михаил Алексеевич Лавренов и крестьянская жена Евдокия Захарьевна Железкина
Смерть
19.10.1911 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Умер от коклюша. В возрасте 5 месяцев
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