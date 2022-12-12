Лавренов Илларион Ананьевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1911 ст.
Дата смерти19.10.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1911 ст.
Илларион родился в паре близнецов. Сестра-близнец- Евдокия. Умерла на следующий день
Крещение
04.06.1911 ст.
Восприемники из деревни Слутка: Михаил Алексеевич Лавренов и крестьянская жена Евдокия Захарьевна Железкина
Крещение
04.06.1911 ст.
Восприемники из деревни Слутка: Михаил Алексеевич Лавренов и крестьянская жена Евдокия Захарьевна Железкина
Смерть
19.10.1911 ст.
Умер от коклюша. В возрасте 5 месяцев