Дыбанин Викентий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875
Отец: скрыто настройками приватности
Крещение
02.02.1875
Бракосочетание
16.02.1903
Супруг(-а): Викентий Матвеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1903
Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Дыбанин Матвей Викентьевич
Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Юлия Викентьевна
Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1924
Сын: Дыбанин Николай Викентьевич
Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно