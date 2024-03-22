Дыбанин Викентий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанин Викентий Матвеевич

Место рождения

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

02.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дыбанина Пракседа Петровна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
02.02.1875
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
16.02.1903

Жена: Дыбанина Екатерина Петровна

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Викентий Матвеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Дыбанин Иван Викентьевич

Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Дыбанин Матвей Викентьевич

Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Юлия Викентьевна

Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Дыбанин Петр Викентьевич

Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
31.01.1924

Сын: Дыбанин Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Дыбанина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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