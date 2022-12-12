Ларионова (Борзенко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1967
Отец: не указан
Бракосочетание
19.09.1985
Рождение ребёнка
01.02.1986
Дочь: Хабибуллина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Ларионов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1991
Сын: Ларионов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Ларионов Алексей Петрович