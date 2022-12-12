Ларионова (Борзенко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Борзенко) Татьяна Николаевна

Ларионова (Борзенко) Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1967

Отец: не указан

Мать: Борзенко Галина Николаевна

Бракосочетание
19.09.1985

Муж: Ларионов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1986

Дочь: Хабибуллина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Петрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1991

Сын: Ларионов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Петрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close