СТЕПАН (СТЕФАН) ВОНИФАНТИЕВ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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СТЕПАН (СТЕФАН) ВОНИФАНТИЕВ

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: ЕЛИФЕР (ВОНИФАНТИЙ) НИКИТИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: АКУЛИНА

Рождение ребёнка
1834

Сын: ТИТ СТЕПАНОВ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: АЛЕКСЕЙ

Мать ребёнка: АКУЛИНА

Рождение ребёнка
1843

Дочь: НАСТАСЬЯ СТЕПАНОВА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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