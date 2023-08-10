СТЕПАН (СТЕФАН) ВОНИФАНТИЕВ
Место рожденияПочинок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: ЕЛИФЕР (ВОНИФАНТИЙ) НИКИТИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: АКУЛИНА
Рождение ребёнка
1834
Сын: ТИТ СТЕПАНОВ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: НАСТАСЬЯ СТЕПАНОВА
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно