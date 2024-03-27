Суздальницкий Моисей
Место рожденияс. Турунтаево
Дата рождения1870
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
с. Турунтаево
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суздальницкий Исай
Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна
Петрозабайкальск
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Болембах Любовь Моисеевна
Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Суздальницкий Калман
Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна
Рождение ребёнка
28.11.1914
Сын: Суздальницкий Павел (Тэва)
Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Суздальницкий Лев
Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно