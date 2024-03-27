Суздальницкий Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальницкий Моисей

Суздальницкий Моисей

Место рождения

с. Турунтаево

Дата рождения

1870

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Суздальницкая (судельницкая). ?

с. Турунтаево
Рождение ребёнка
1907

Сын: Суздальницкий Исай

Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна

Петрозабайкальск
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Болембах Любовь Моисеевна

Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Суздальницкий Калман

Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Суздальницкий Григорий

Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна

Рождение ребёнка
28.11.1914

Сын: Суздальницкий Павел (Тэва)

Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Суздальницкий Лев

Мать ребёнка: Суздальницкая Фейга Самойловна

Смерть
1936
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close