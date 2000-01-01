Миронов Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Василий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Андрей Никитин

Мать: Мелания Степанова

Смерть
1836
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