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Миронов Василий Андреев
Миронов Василий Андреев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Андрей Никитин
1806 г.р.
Мать
Мелания Степанова
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Андрей Никитин
Мать:
Мелания Степанова
Смерть
1836
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