Старцев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Николай Константинович
Мать ребёнка: Старцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Старцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Старцева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старцева Любовь Ивановна