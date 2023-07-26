Старцев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Николай Константинович

Мать ребёнка: Старцева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Старцева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Старцева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Любовь Ивановна

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