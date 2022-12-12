Стефаров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1924
Дата смерти13.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1924
Рождение ребёнка
22.06.1953
Сын: Стефаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Стефарова Анна Ивановна
г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефарова Анна Ивановна
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стефарова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефарова Анна Ивановна
Смерть
13.08.1973
г. Ленинград