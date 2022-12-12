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Стефаров Иван Васильевич

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

29.09.1924

Дата смерти

13.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1924

Отец: Стефаров Василий Васильевич

Мать: Стефарова Матрёна Ивановна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.06.1953

Сын: Стефаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Стефарова Анна Ивановна

г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Анна Ивановна

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефаров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Стефарова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Анна Ивановна

Смерть
13.08.1973
г. Ленинград
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