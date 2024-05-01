Піддубна (Матвієнко) Євдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Піддубний Семен
Рождение ребёнка
1845
Сын: Піддубний Трифон
Отец ребёнка: Піддубний Семен
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Піддубна) Марія
Отец ребёнка: Піддубний Семен
Смерть
1855
Рождение ребёнка
1857
Сын: Піддубний Іван
Отец ребёнка: Піддубний Семен