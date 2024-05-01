Піддубна (Матвієнко) Євдокія 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Піддубна (Матвієнко) Євдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Піддубний Семен

Рождение ребёнка
1845

Сын: Піддубний Трифон

Отец ребёнка: Піддубний Семен

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Піддубна) Марія

Отец ребёнка: Піддубний Семен

Смерть
1855
Рождение ребёнка
1857

Сын: Піддубний Іван

Отец ребёнка: Піддубний Семен

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