Коростелева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коростелев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Коростелев Александр Фирсович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростылева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Коростелев Александр Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно