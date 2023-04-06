(Галузинская) Мокрина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галузинская) Мокрина Игнатьевна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

26.05.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887 ст.

Отец: Галузинский Игнат Тимофеевич

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Павловна. После смерти первой жены в 1886 году Игнат опять женился. Но по метрике Мария Павловна Сиклицкая вышла замуж за Фому Фомича Галузинского (у того второй брак). Вместо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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