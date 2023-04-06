(Галузинская) Мокрина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887 ст.
Отец: Галузинский Игнат Тимофеевич
Мать: не указана
Мать записана как Мария Павловна. После смерти первой жены в 1886 году Игнат опять женился. Но по метрике Мария Павловна Сиклицкая вышла замуж за Фому Фомича Галузинского (у того второй брак). Вместо... Показать все
Смерть
Неизвестно