Каменщиков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщиков Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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