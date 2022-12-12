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Горбанев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Горбанев Дмитрий Спиридонович

Мать: не указана

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1939

Жена: Горбанева Матрена Александровна

Смерть
1941
Пропал без вести
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Кованова Анна Александровна

Мать ребёнка: Горбанева Матрена Александровна

Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
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