Горбанев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Горбанев Дмитрий Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Смерть
1941
Пропал без вести
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Кованова Анна Александровна
Мать ребёнка: Горбанева Матрена Александровна
Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область