Яков Михайлов
Место рождениядеревня Елино Коломенский район, Московская область, Россия
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Мать: ?
деревня Елино Коломенский район, Московская область, Россия
Место жительства
1748
деревня Елино Коломенский район, Московская область, Россия
РГАДА 350-2-1471 Елино Норова 1748 л. 129об к.131
Смерть
После 1748