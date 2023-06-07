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Яков Михайлов

Место рождения

деревня Елино Коломенский район, Московская область, Россия

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: ?

деревня Елино Коломенский район, Московская область, Россия
Место жительства
1748
деревня Елино Коломенский район, Московская область, Россия
РГАДА 350-2-1471 Елино Норова 1748 л. 129об к.131
Смерть
После 1748
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