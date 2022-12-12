Трофимов Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рождения17.02.1908
Дата смерти23.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1933
Дочь: Трофимова Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Трофимова Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Трофимов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Трофимова Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Трофимов Леонид Тимофеевич
Мать ребёнка: Трофимова Александра Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1977