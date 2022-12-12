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Трофимов Тимофей Александрович

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Место рождения

Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.02.1908

Дата смерти

23.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1933

Дочь: Трофимова Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Трофимова Александра Ананьевна

Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Сын: Трофимов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Трофимова Александра Ананьевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Трофимов Леонид Тимофеевич

Мать ребёнка: Трофимова Александра Ананьевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Александра Ананьевна

Смерть
23.03.1977
Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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