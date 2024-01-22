Шулыгин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Шулыгин Прохор Николаевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: (Шулыгина) Екатерина Григорьевна