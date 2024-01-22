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Шулыгин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Шулыгин Василий Петрович

Мать: (Шулыгина) Марфа Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Шулыгин Прохор Николаевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шулыгин Илья Николаевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Екатерина Григорьевна

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