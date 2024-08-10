Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1923
Сын: Малышев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Дедушка Главный электрик на Сормовской кондитерской фабрике
Смерть
Неизвестно