Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
23.08.1923

Сын: Малышев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Дедушка Главный электрик на Сормовской кондитерской фабрике
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.