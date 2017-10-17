Алексеенко Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1961
Дата смерти17.10.2017
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1961
Отец: Алексеенко Филипп Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1989
Сын: Алексеенко Артем Николаевич
Мать ребёнка: Алексеенко Светлана Борисовна
Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Духовникова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Алексеенко Светлана Борисовна
Смерть
17.10.2017