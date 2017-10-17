Алексеенко Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Николай Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1961

Дата смерти

17.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1961

Отец: Алексеенко Филипп Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1989

Сын: Алексеенко Артем Николаевич

Мать ребёнка: Алексеенко Светлана Борисовна

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Духовникова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Алексеенко Светлана Борисовна

Смерть
17.10.2017
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