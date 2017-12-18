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Гудилина Анна Артемовна
Гудилина Анна Артемовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
18.12.2017
Пол
Женский
Отец
Гудилин Артем Андреевич
1976 г.р.
Мать
Артемова Анастасия Дмитриевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2017
Отец:
Гудилин Артем Андреевич
Мать:
Артемова Анастасия Дмитриевна
Москва
, город федерального значения Москва
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