Смыков Максим Данилович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти13.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смыков Василий Максисович
Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Смыков Николай Максимович
Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1942
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Убит немцами за связи с подпольем. Захоронен на воинском захоронении 4044 в Бешинковичах