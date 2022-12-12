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Смыков Максим Данилович

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Место рождения

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

13.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Смыков Василий Максисович

Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Смыков Николай Максимович

Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Смыков Иван Максимович

Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыкова Евдокия Антоновна

Смерть
13.05.1942
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Убит немцами за связи с подпольем. Захоронен на воинском захоронении 4044 в Бешинковичах
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