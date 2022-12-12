Кадочников Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кадышникова Февранья Тимофеевна

Мать ребёнка: Кадышникова Полагея Максимовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кадочников Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Кадышникова Полагея Максимовна

Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадышникова Полагея Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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