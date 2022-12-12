Кадочников Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кадышникова Февранья Тимофеевна
Мать ребёнка: Кадышникова Полагея Максимовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кадочников Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Кадышникова Полагея Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно