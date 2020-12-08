Махмудов Ахматзия Ахматжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махмудов Ахмаджан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1949
Дочь: Махмудоаа Румия Ахматзияевна
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Махмудов Салих Ахматзияевич
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
21.06.1954
Сын: Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
06.01.1957
Дочь: Махмудова Асия Ахматзияевна
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
06.04.1959
Сын: Махмудов Асхат Ахматзияевич
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
09.10.1961
Дочь: Махмудова Рахима Ахматзияевна
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
15.03.1964
Сын: Махмудов Акрам Ахматзияевич
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Рождение ребёнка
19.02.1967
Сын: Махмудов Мурат Ахматзияевич
Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна
Смерть
Неизвестно