Махмудов Ахматзия Ахматжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудов Ахматзия Ахматжан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махмудов Ахмаджан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1949

Дочь: Махмудоаа Румия Ахматзияевна

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Махмудов Салих Ахматзияевич

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
21.06.1954

Сын: Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
06.01.1957

Дочь: Махмудова Асия Ахматзияевна

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
06.04.1959

Сын: Махмудов Асхат Ахматзияевич

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
09.10.1961

Дочь: Махмудова Рахима Ахматзияевна

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
15.03.1964

Сын: Махмудов Акрам Ахматзияевич

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
19.02.1967

Сын: Махмудов Мурат Ахматзияевич

Мать ребёнка: Зинникова Манзура Зафировна

Смерть
Неизвестно
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