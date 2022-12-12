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Тавостин Михаил Анатольевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тавостин Анатолий Михайлович

Мать: Тавостина Мария Дмитриевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1985

Сын: Тавостин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тавостина Наталья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тавостина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тавостина Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тавостина Наталья Алексеевна

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