Тавостин Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1985
Сын: Тавостин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Тавостина Наталья Алексеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тавостина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тавостина Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно