Задорожний Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожний Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1918

Дата смерти

13.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1947

Сын: Задорожний Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Задорожняя Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Бережная Любовь Александровна

Мать ребёнка: Задорожняя Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожняя Евгения Васильевна

Смерть
13.06.1986
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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