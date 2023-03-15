Задорожний Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1918
Дата смерти13.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1947
Сын: Задорожний Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Задорожняя Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1950
Дочь: Бережная Любовь Александровна
Мать ребёнка: Задорожняя Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1986
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край