Новосёлова Домника Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Панкратова Федосья Петрова
Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
24.05.1837
Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно