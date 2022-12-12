Новосёлова Домника Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова Домника Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Панкратова Федосья Петрова

Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Новосёлов Михей Петров

Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Новосёлов Тимофей Петров

Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Новосёлов Максим Петров

Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1837

Сын: Новосёлов Наум Петров

Отец ребёнка: Новосёлов Пётр Яковлев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Пётр Яковлев

Смерть
Неизвестно
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